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لبنان

بسبب العاصفة... تحذير للمواطنين!

Lebanon 24
31-01-2023 | 06:44
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اجرى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اتصالا بكل من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، المدير الاقليمي للاشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحاده والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وذلك بهدف التنسيق بين كل من وزارة الأشغال ومحافظتي البقاع وجبل لبنان للبقاء على جهوزية تامة خلال المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان وبخاصة البقاع، وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي
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هذا مع الإشارة إلى ان محافظ البقاع تابع حتى ساعة متأخرة من مساء امس مع قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي وضع طريقي ضهر البيدر وترشيش. 

وتمنى أبو جودة على المواطنين "أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، وتجنب سلوك الطرقات الجبلية الا عند الضرورة وذلك حفاظا على سلامتهم.

كما حظّر ابو جوده المواطنين  من ممارسة هواية ال off road خلال العواصف نظراً للأخطار الناجمة عنها، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين انفسهم وسلامة عناصر القوى الامنية وعناصر الدفاع المدني، تحت طائلة الملاحقة القانونية وفقاً للأصول".
 
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