تضارب بالسكاكين والآلات الحادة... إليكم ما حصل في دورس!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً حصل بين ع.م وج.ط في محلة الجبلي - دورس عند مدخل مدينة بعلبك، تطوّر إلى تلاسن وتضارب بالسكاكين والآلات الحادة، على خلفية ركن سيارة.

ولاحقاً، حضرت قوة من الجيش وقامت بتوقيفهما.