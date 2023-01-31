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لبنان

تضارب بالسكاكين والآلات الحادة... إليكم ما حصل في دورس!

Lebanon 24
31-01-2023 | 06:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً حصل بين ع.م وج.ط في محلة الجبلي - دورس عند مدخل مدينة بعلبك، تطوّر إلى تلاسن وتضارب بالسكاكين والآلات الحادة، على خلفية ركن سيارة.
 
 
ولاحقاً، حضرت قوة من الجيش وقامت بتوقيفهما.
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