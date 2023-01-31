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لبنان

بالأسماء... تعليق التداول بـ9 سلع من اللبن واللبنة

Lebanon 24
31-01-2023 | 07:18
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قراراً قضى بتعليق التداول وسحب وتلف 9 اصناف من اللبن واللبنة لعدم مطابقتها المواصفات القياسية اللبنانية، في اطار عمل الوزارة الرقابي المتواصل لحماية المستهلك، وحفاظاً على الامن الغذائي وصحة اللبنانيين والمقيمين. وفرض على المعامل المصنّعة لهذه العلامات سحب منتجاتها من الاسواق اللبنانية خلال 3 ايام تمهيداً لتلفها تحت طائلة الملاحقة القانونية.
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والعلامات التجارية المعنية هي الآتية:
-اللبنة واللبن بالفلت في المحل التجاري للسيد حسين العيد الكائن في حي العاصي- زحلة
-اللبنة التي تحمل العلامة التجارية gran pa من انتاج مصنع جوزيان بطرس الدرجاني للالبان والاجبان الكائن في كفردلاقوس زغرتا
-اللبنة التي تحمل العلامة التجارية عجاج من انتاج مصنع الشمال للالبان والاجبان الكائن في مرياطة
-اللبنة التي تحمل العلامة التجارية البارودي من انتاج معمل البان واجبان البارودي الكائن في الميناء
- اللبنة التي تحمل العلامة التجارية الرهبان من انتاج مصنع الرهبان للالبان والاجبان الكائن في كفردلاقوس زغرتا
- اللبنة من انتاج معمل البان واجبان المجذوب لأصحابه ابناء عبد القادر المجذوب الكائن في صيدا - الحاج حافظ
-اللبنة العائدة لابراهيم بو عيد من انتاج معامل المروة الكائن في حوش الرافقة
- اللبنة التي تحمل العلامة التجارية لبنة النور من انتاج معامل النور للالبان والاجبان الكائن في حوش الرافقة
- المحضر الغذائي الذي يحمل العلامة التجارية رولي محضر غذائي من انتاج معمل رولي تعنايل الكائن في حزين

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