"نقابة كهرباء قاديشا" تعلن الإضراب غداً

قرّر المجلس التنفيذي لنقابة كهرباء قاديشا الالتزام التام بالاضراب الذي دعا اليه اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان يوم الاربعاء 1/2/2022.



ودعا مجلس النقابة كافة الاتحادات وعلى رأسهم الاتحاد العمالي العام في لبنان لوضع خطة جدية وعملية تصاعدية لوقف التدهور الحاصل للقدرة الشرائية للرواتب وتأمين الخدمات الاستشفائية.

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