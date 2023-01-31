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لبنان

"نقابة كهرباء قاديشا" تعلن الإضراب غداً

Lebanon 24
31-01-2023 | 07:27
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قرّر المجلس التنفيذي لنقابة كهرباء قاديشا الالتزام التام بالاضراب الذي دعا اليه اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان يوم الاربعاء 1/2/2022.

ودعا مجلس النقابة كافة الاتحادات وعلى رأسهم الاتحاد العمالي العام في لبنان لوضع خطة جدية وعملية تصاعدية لوقف التدهور الحاصل للقدرة الشرائية للرواتب وتأمين الخدمات الاستشفائية.
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