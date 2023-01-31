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لبنان

الرقم مخيف.. هذه حصيلة ضحايا حوادث السير خلال كانون الثاني

Lebanon 24
31-01-2023 | 08:13
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للاسف، لا تزال حوادث السير تخطف المزيد من الضحايا على الطرقات، وغالباً ما تكون النسبة الاكبر من الضحايا من فئة الشباب. وإذ تتعدد الاسباب وراء الحوادث المرورية، يرتفع معها معدل نسبة الضحايا. وقد سجل شهر كانون الثاني من العام 2023 بحسب احصاءات غرفة التحكم المروري 31 ضحية خلال 31 يوماً، اي بمعدل ضحية كل يوم. (رصد: لبنان 24)
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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