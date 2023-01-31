Advertisement

لبنان

يُقيم في بيروت.. شعبة المعلومات توقف شخصاً للاشتباه بتواصله مع العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
31-01-2023 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1034113-638107749117357231.jpg
Doc-P-1034113-638107749117357231.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات أوقفت المدعو م. س للاشتباه بتواصله مع العدوّ الاسرائيليّ.
 
 
وأشارت مصادر أمنيّة إلى أنّ الموقوف من بلدة الفاكهة ومقيم في بيروت منذ فترة طويلة.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
ملف عقارية المتن تابع... فرع المعلومات يوقف أحد الموظفين
lebanon 24
31/01/2023 16:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24
في أقل من 24 ساعة... توقيف سارقين في بعلبك!
lebanon 24
31/01/2023 16:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مراسل "لبنان 24": توقيف "ن.خ." على أثر حادثة "السي سويت" في الذوق وذلك بإشارة من القضاء و"خ.خ." موقوف بجونية لدى أمن الدولة وهو عسكري
lebanon 24
31/01/2023 16:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليّة أمنيّة كبيرة للجيش في حورتعلا وتوقيفات عدة.. إليكم التفاصيل (صور)
lebanon 24
31/01/2023 16:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24

فرع المعلومات

توقيف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-01-31
09:51 | 2023-01-31
09:44 | 2023-01-31
09:39 | 2023-01-31
09:28 | 2023-01-31
09:04 | 2023-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website