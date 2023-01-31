يُقيم في بيروت.. شعبة المعلومات توقف شخصاً للاشتباه بتواصله مع العدوّ الإسرائيليّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات أوقفت المدعو م. س للاشتباه بتواصله مع العدوّ الاسرائيليّ.

وأشارت مصادر أمنيّة إلى أنّ الموقوف من بلدة الفاكهة ومقيم في بيروت منذ فترة طويلة.