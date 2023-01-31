في عين التينة... بري عرض للأوضاع مع تكتل "الإعتدال الوطني" وزوّار

Advertisement

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من تكتل "الإعتدال الوطني" ضم النواب :وليد البعريني ، سجيع عطية ، أحمد الخير ، محمد سليمان وأحمد رستم ، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية وشؤوناً مطلبية وإنمائية .وبعد اللقاء تحدث النائب وليد البعريني قائلاً : "كانت زيارتنا الى دولة الرئيس تتضمن أمورا إنمائية، إجتماعية عدة ،وبلا شك سياسية وأهمها موضوع رئاسة الجمهورية، هذا الموضوع اخذ حيزاً كبيراً من الحوار أهمه انه مهما "شرقت الامور أو غربت" فان الحوار سيد الموقف، وإن حصل تنافس سيكون تنافساً ضمن البلد وضمن كل المكونات وكل الذين يرغبون بالترشح على رئاسة الجمهورية ".اضاف:" كان هناك تركيز على هذا الموضوع لانه سيتفاعل قريباً جداً ونحن سنتفاعل معه وسيكون هناك إجتماعات مكثفة ضمن تكتلنا في المقام الأول ومع الزملاء كافة، للاتفاق على إسم ، لأنه من غير الجائز حصول إجتماعات من دون أي تسوية . هذا كان محور اللقاء الاساسي وإن شاء الله قريباً يكون هناك إسم كي نتمكن من إراحة لبنان اللبنانيين ".كما استقبل الرئيس بري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني حيث جرى عرض للمستجدات والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس نائب رئيسة مجلس الوزراء وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر .على صعيد آخر ابرق الرئيس نبيه بري لرئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني معزيا بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف المصلين في أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية وجاء في نص البرقية :" بإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي نتقدم من سيادتكم ومن خلالكم الى الشعب الباكستاني لا سيما ذوي ضحايا الإعتداء الإرهابي الآثم الذي أستهدف المؤمنيين خلال تأديتهم الصلاة في أحد مساجد مدينة بيشاور بخالص آيات العزاء والمواساة سائلين الله سبحانه وتعالى للشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ولباكستان الاستقرار والتقدم والازدهار"وننتهزها مناسبة لنؤكد إدانتنا للارهاب بكل أشكاله وتجديد مطالبتنا بوجوب إستنهاض كل الجهود الوطنية والقارية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب المسيىء للأديان والرسالات السماوية كافة" .