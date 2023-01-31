Advertisement

لبنان

في عين التينة... بري عرض للأوضاع مع تكتل "الإعتدال الوطني" وزوّار

Lebanon 24
31-01-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1034114-638107751511972964.png
Doc-P-1034114-638107751511972964.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من تكتل "الإعتدال الوطني" ضم النواب :وليد البعريني ، سجيع عطية ، أحمد الخير ، محمد سليمان وأحمد رستم ، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية وشؤوناً مطلبية وإنمائية . 
Advertisement

وبعد اللقاء تحدث النائب وليد البعريني قائلاً : "كانت زيارتنا الى دولة الرئيس تتضمن أمورا إنمائية، إجتماعية عدة ،وبلا شك سياسية وأهمها موضوع رئاسة الجمهورية، هذا الموضوع  اخذ حيزاً  كبيراً من الحوار أهمه انه مهما "شرقت الامور أو غربت" فان الحوار سيد الموقف، وإن حصل تنافس سيكون تنافساً ضمن البلد وضمن كل المكونات وكل الذين يرغبون بالترشح على رئاسة الجمهورية ".

اضاف:" كان هناك تركيز على هذا الموضوع لانه سيتفاعل قريباً جداً ونحن سنتفاعل معه وسيكون هناك إجتماعات مكثفة ضمن تكتلنا في المقام الأول ومع  الزملاء كافة، للاتفاق على إسم  ، لأنه من غير الجائز حصول إجتماعات من دون أي تسوية . هذا كان محور اللقاء الاساسي وإن شاء الله قريباً يكون هناك إسم  كي نتمكن من إراحة  لبنان اللبنانيين ". 

كما استقبل الرئيس بري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني حيث جرى عرض للمستجدات والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. 

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس نائب رئيسة مجلس الوزراء وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر . 

على صعيد آخر ابرق الرئيس نبيه بري لرئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني معزيا بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف المصلين في أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية وجاء في نص البرقية :" بإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي نتقدم من سيادتكم ومن خلالكم الى الشعب الباكستاني لا سيما ذوي ضحايا الإعتداء الإرهابي الآثم الذي أستهدف المؤمنيين خلال تأديتهم الصلاة في أحد مساجد مدينة بيشاور بخالص آيات العزاء والمواساة سائلين الله سبحانه وتعالى للشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ولباكستان الاستقرار والتقدم والازدهار" 

وننتهزها مناسبة لنؤكد إدانتنا للارهاب بكل أشكاله وتجديد مطالبتنا بوجوب إستنهاض كل الجهود الوطنية والقارية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب المسيىء للأديان والرسالات السماوية كافة" . 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-01-31
09:51 | 2023-01-31
09:44 | 2023-01-31
09:39 | 2023-01-31
09:28 | 2023-01-31
09:04 | 2023-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website