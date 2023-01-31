نعيم قاسم التقى وفداً من هيئة علماء بيروت: علينا رفع الصوت

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إستقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفداً من الهيئة الإدارية لهيئة علماء بيروت، حيث تمَّ تداول الأوضاع العامة والتركيز على موضوعي إهانة القرآن الكريم وتفجير بيشاور في باكستان.وقال: "إنَّ الإهانة المتعمدة للقرآن الكريم في السويد وهولندا وعدد من الدول الغربية وبرعاية حكوماتها تدل على مستوى الظلم والعدوان تجاه المسلمين الذين لم يقبلوا الخضوع لانحرافهم ومبادئهم".ورأى انه "ليس غريباً التلاقي بين الغرب في إساءته للمسلمين وتحرك داعش المدعوم أميركياً في قتل وجرح المئات في باكستان، كدلالة عن الإفلاس والانحطاط في المستوى الإنساني لهؤلاء".وأضاف : "علينا أن نرفع الصوت عالياً، ونتصدى لكل أشكال العدوان على إنساننا، وأن نتعاون جميعاً لمواجهة الشر العالمي بلبوس الحداثة".