أوجيرو: خدمة الإتّصالات الدوليّة عبر الرمز 100 غير متوفّرة حاليّاً

أعلنت "أوجيرو" أنّ خدمة الإتّصالات الدوليّة عبر الرمز 100 غير متوفّرة حاليّاً نتيجة عطل طارىء.

وأشارت إلى أنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.