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لبنان

أوجيرو: خدمة الإتّصالات الدوليّة عبر الرمز 100 غير متوفّرة حاليّاً

Lebanon 24
31-01-2023 | 09:02
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أعلنت "أوجيرو" أنّ خدمة الإتّصالات الدوليّة عبر الرمز 100 غير متوفّرة حاليّاً نتيجة عطل طارىء.
 
 
وأشارت إلى أنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
 
 
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