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لبنان

تيمور جنبلاط بحث والسفير المصري في آخر المستجدات

Lebanon 24
31-01-2023 | 09:04
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 استقبل رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، السفير المصري في لبنان ياسر علوي، بحضور النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وقد جرى البحث في آخر المستجدات والتطورات السياسية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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تيمور

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