14
o
بيروت
15
o
طرابلس
4
o
صور
15
o
جبيل
0
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل ينضمّ إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل للإضراب؟
Lebanon 24
31-01-2023
|
09:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل بعد إجتماع تربوي إستثنائي برئاسة الأستاذ رفيق فخري، بيانا، لفت فيه الى انه "مع التسجيل المتكرر للغياب الكلي والكامل والمؤسف لمؤسسات الدولة وإداراتها في معالجة الأزمة التربوية، يبدو واضحا أن المسؤولين يستسهلون الحلول لهذه الأزمة الخانقة وغير المسبوقة التي دمرت كل المقدرات الاقتصادية والمالية على الصعيدين العام والخاص. فهم، من دون أن يرف لهم جفن، قرروا إلقاء كامل أعباء هذه الأزمة على عاتق الأهل ووضعوهم أمام خيارين كلاهما سيء جدا، الأول، إما إقدام المعلم على الإضراب وحرمان التلامذة من التعلم، والثاني، إما إلزام الأهل بدفع زيادة على ما سبق لهم أن دفعوه من أقساط بالكاد إستطاعوا تأمينها".
Advertisement
وقال: "للأمانة وللتاريخ، إن الإتحاد وافق في بداية السنة التعليمية على أن يدفع الأهل مبلغا ماليا بالدولار الأميركي نقدا وآخر بالليرة اللبنانية، متحملا على ما بدا واضحا القسم الأكبر من عبء الأزمة المالية. وموافقته هذه إستندت الى إعتبارات جوهرية وأساسية، ومنها أولا، أن مواجهة الأزمة المذكورة تستلزم تضافر الجهود الى أقصى الحدود، وثانيا، أن المدرسة والمعلم معا قد درسا بدقة حجم الزيادة المطلوبة ومدى تغطيتها لكامل السنة التعليمية الحاضرة، وثالثا، أن هذه الزيادة هي الأخيرة والنهائية عن كامل هذه السنة التعليمية ولن يصار الى فرض أي زيادة أخرى. إلا أنه يبدو للأسف الشديد، أن الأمور عادت الى المربع الأول بشكل دراماتيكي، وبدأت من جديد تصدر القرارات بالإضرابات، يقابلها من جهة أخرى مقاربات لحلول غير مقبولة بكل صدق وصراحة ومن بينها زيادة الأقساط، بالرغم أن الأزمة التي يعاني منها الجميع لم تعد مفاجأة لأي أحد".
وإنطلاقا مما ذكر، أعلن الاتحاد رفضه المطلق لـ"أي دعوة الى الإضراب من أي مصدر كان، لإن الإضراب هو موقف سلبي لا يحل ولم يحل أصلا أي مشكلة ولأنه غير قانوني وغير دستوري"، داعيا المعلمين الى "التروي والحكمة وعدم الإنجرار الى مواقف سلبية لن تنعكس سوى على أولادنا ومستواهم التعليمي وحتى على مستقبلهم. ولن يقبل الإتحاد أن يتحول أولادنا الى عبء أو أداة في أي مواجهة بين أي كان ولا أن يتحولوا الى رهائن ومكسر عصا".
كما رفض الإتحاد، "أي زيادة غير مبررة على الأقساط المدرسية، سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، أو أي مساهمة مالية أخرى من أي طبيعة كانت، ويعتبر أن ما سدده الأهل عن هذه السنة التعليمية كاف وإن بالحد الأدنى لإنجازها بالكامل. وسبق للاتحاد أن نبه في وقت سابق من الدخول في دوامة خطيرة بالنسبة الى الأقساط المدرسية إذا ما فرضت بشكل غير مدروس وعشوائي"، لافتا الى أن "من بين الشروط الجدية لتجاوز الأزمة من دون حتى الإضطرار الى اللجوء الى الإضرابات أو زيادة الأقساط المدرسية، تتمثل بالشفافية في إعداد الموازنات المدرسية من جهة المدرسة وتنفيذها، وبدراسات موضوعية وحقيقية من قبل الأساتذة يفترض تغطيتها بالكامل من هذه الموازنات"، رافضا "التقليل من أيام الدراسة الأسبوعية، كون هذا الأمر يؤلف خطأ جسيما في مجال التربية ويضغط على التلميذ ويضعف مستواه التعليمي، علما أن ابسط حقوقه هي التعلم لخمسة أيام أسبوعيا".
ودعا الإتحاد الجميع الى "التروي والتبصر في طرح الحلول، وعدم الإنجرار الى أي موقف سلبي، علما أنه ضنين على مصالح المعلم والمدرسة كما على مصالح الأهل وأولادنا، ولن يألو جهدا في سبيل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة إنما ليس على حساب أهلنا وأولادنا". وإبقى جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة غير متوقعة عن الليرة.. هذا التقرير يكشفُ أموراً لا يعرفها الكثيرون
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة عن الليرة.. هذا التقرير يكشفُ أموراً لا يعرفها الكثيرون
14:00 | 2023-01-30
30/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة: إبتداءً من الغدّ هذا سعر الصرف الجديد
Lebanon 24
رياض سلامة: إبتداءً من الغدّ هذا سعر الصرف الجديد
10:44 | 2023-01-31
31/01/2023 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شباط اللباط "سيُبيضها" وهكذا سيكون طقس القسم الأول منه
Lebanon 24
شباط اللباط "سيُبيضها" وهكذا سيكون طقس القسم الأول منه
02:30 | 2023-01-31
31/01/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصّور.. استقالات بالجملة من "الوطني الحر" في هذه المنطقة
Lebanon 24
بالصّور.. استقالات بالجملة من "الوطني الحر" في هذه المنطقة
06:41 | 2023-01-31
31/01/2023 06:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع شباط.. هكذا سيُصبح سعر الإنترنت في لبنان
Lebanon 24
مطلع شباط.. هكذا سيُصبح سعر الإنترنت في لبنان
15:43 | 2023-01-30
30/01/2023 03:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2023-01-31
"عبوات ناسفة" في قصر العدل
12:21 | 2023-01-31
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
12:03 | 2023-01-31
عائلة تنجو من كارثة في صور.. ما جرى داخل أحد المنازل مروّع!
11:50 | 2023-01-31
موقف لبنانيّ حازم خلال اجتماع ثلاثيّ في الناقورة.. هذا ما أكّده الجيش
11:41 | 2023-01-31
مكاري: الطالب الجامعي هو من سيكمل مسيرة الحفاظ على الوطن
11:37 | 2023-01-31
الحواط بعد لقائه الراعي: متمسكون بترشيح معوض للرئاسة حتى النهائية
فيديو
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
31/01/2023 19:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
31/01/2023 19:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
31/01/2023 19:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact