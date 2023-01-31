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لبنان

محلات "عبد طحان" تتعرّض للسرقة

Lebanon 24
31-01-2023 | 09:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا أجهزة كومبيوتر وخزنة من داخل محلات عبد طحان فرع المنصورية - المتن، بعدما دخلوا بواسطة الكسر والخلع، ولاذوا بعدها بالفرار إلى جهّة مجهولة.
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سرقة

عبد طحان

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