محلات "عبد طحان" تتعرّض للسرقة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا أجهزة كومبيوتر وخزنة من داخل محلات عبد طحان فرع المنصورية - المتن، بعدما دخلوا بواسطة الكسر والخلع، ولاذوا بعدها بالفرار إلى جهّة مجهولة.

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