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لبنان

عن ملف فساد النافعة... هذا ما قرّرته محكمة الإستئناف في جبل لبنان

Lebanon 24
31-01-2023 | 09:51
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أفادت معلومات الـ"ال بي سي"، أنّ محكمة الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو ردّت طلب ردّ القاضية نازك الخطيب المقدّم من رئيس مصلحة تسجيل السيارات الموقوف بملف فساد النافعة أيمن عبد الغفور.
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النافعة

أيمن عبد الغفور

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