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لبنان

موقف لبنانيّ حازم خلال اجتماع ثلاثيّ في الناقورة.. هذا ما أكّده الجيش

Lebanon 24
31-01-2023 | 11:50
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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي: 
 
بتاريخ 31 / 1 /2023، عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوّة الأمم المتحدة العميد منير شحاده، وذلك ضمن إجراءات مشددة من وباء الكورونا.
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تطرّق الجانب اللبناني في بداية الاجتماع إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي تحصل يومياً، وحمّل العدو مسؤولية النتائج التي تترتّب عن هذه الاعتداءات. كما دعا الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية.

كذلك أدان الجانب اللبناني انتهاكات العدو المستمرّة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وأعاد التأكيد على التزام لبنان بالقرارات الأممية لا سيما القرار 1701 وكافة مندرجاته. وأعاد الجانب اللبناني التشديد على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، والمناطق التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الأزرق (13 منطقة)، والمناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق (17 منطقة).

وشدّد الجانب اللبناني على ضرورة إزالة الشريط الشائك الذي وضعه العدو الإسرائيلي حديثاً في المنطقة التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الأزرق في العديسة. كما شدد الجانب اللبناني على وجوب إزالة السياج الذي وضعه العدو الإسرائيلي على تلة رأس الناقورة شمال الخط الأزرق، كما الحائط الإسمنتي المشيَّد على المدخل الشمالي لنفق سكة الحديد في المنطقة المذكورة بين لبنان وفلسطين المحتلة.
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