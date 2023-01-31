Advertisement

لبنان

معلومات تكشف حراك برّي الرّئاسي.. هذا ما تشهده عين التينة

Lebanon 24
31-01-2023 | 12:31
A-
A+
Doc-P-1034195-638107924983051009.jpg
Doc-P-1034195-638107924983051009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة "الجديد" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بدأ استطلاع آراء الكتل النيابية بشأن ترشيح رئيس تيّار "المرده" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
Advertisement

وبحسب "الجديد"، فإنّ برّي ثبت "الإستفتاء" لصالح فرنجية للذهاب بعد ذلك إلى مجلس النواب بأكثرية الـ65 صوتاً مع نصاب الثلثين.

ولفتت "الجديد" إلى أن بري يرى أنه لا بُدّ من هذه الخطوة لكسر الجمود، مشيرة إلى أنّ "الأخير يعمل لبلورتها لأنّ البلد وفق تعبيره لا يحتملُ كثيراً". 

وأوضحت "الجديد" أن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية تنتظرُ استفتاء بري، واتجاه الثنائي الشيعي هذه المرة هو بعدم النزول إلى الجلسة بورقة بيضاء.

من جهتها، قالت قناة الـ"MTV" إنّ بري لن يدعو  لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلا إذا كانت الجلسة تنافسيّة بمعنى أن تكون هناك أسماء جدّية تتنافس على رئاسة الجمهورية لكنه سيدعو لجلسات تشريعية لتسيير شؤون البلد.
 
كذلك، فقد كشفت الـ"MTV" أنه "لا فيتو من بري على قائد الجيش في رئاسة الجمهورية". 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2023-01-31
18:30 | 2023-01-31
16:55 | 2023-01-31
16:47 | 2023-01-31
16:07 | 2023-01-31
15:52 | 2023-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website