معلومات تكشف حراك برّي الرّئاسي.. هذا ما تشهده عين التينة

ذكرت قناة "الجديد" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بدأ استطلاع آراء الكتل النيابية بشأن ترشيح رئيس تيّار "المرده" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

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وبحسب "الجديد"، فإنّ برّي ثبت "الإستفتاء" لصالح فرنجية للذهاب بعد ذلك إلى مجلس النواب بأكثرية الـ65 صوتاً مع نصاب الثلثين.



ولفتت "الجديد" إلى أن بري يرى أنه لا بُدّ من هذه الخطوة لكسر الجمود، مشيرة إلى أنّ "الأخير يعمل لبلورتها لأنّ البلد وفق تعبيره لا يحتملُ كثيراً".



وأوضحت "الجديد" أن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية تنتظرُ استفتاء بري، واتجاه الثنائي الشيعي هذه المرة هو بعدم النزول إلى الجلسة بورقة بيضاء.



من جهتها، قالت قناة الـ"MTV" إنّ بري لن يدعو لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلا إذا كانت الجلسة تنافسيّة بمعنى أن تكون هناك أسماء جدّية تتنافس على رئاسة الجمهورية لكنه سيدعو لجلسات تشريعية لتسيير شؤون البلد.

كذلك، فقد كشفت الـ"MTV" أنه "لا فيتو من بري على قائد الجيش في رئاسة الجمهورية".