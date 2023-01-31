على ماذا اتفق جنبلاط مع بري؟

أفادت معلومات الـ"أم تي في" أن كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أكّدا ألّا حظوظ للنائب ميشال معوّض في رئاسة الجمهورية، وهما متفقان على ضرورة الذّهاب بأسماء أخرى في الاستحقاق الرئاسي.

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وكان جنبلاط قد زار بري عصر اليوم في عين التينة، ولدى انتهاء اللقاء صرح مؤكداً أنّ "التوافق السياسي يعطي أملا بانتخاب رئيس للجمهورية"، مشيراً إلى أنه لا يمكن البقاء في دوامة الورقة البيضاء خلال جلسات الانتخاب، وهذا الأمر يشاركنا به الرئيس بري، والأساس هو أن نحدث اختراقات في الحواجز القائمة للوصول لتحقيق الانتخابات الرئاسية بشكل فعلي".



وأضاف: "هناك شيء مخيف وهو العداد، أي انهيار الليرة اللبنانية في كل لحظة، والهندسات المالية التي يجريها مصرف لبنان لا تنفع اذا لم يحصل اصلاح حقيقي من خلال انتخاب رئيس جمهورية وتبني قسم من مشروع البنك الدولي على الأقل".