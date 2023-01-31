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لبنان

وزيرٌ وسط الثلوج.. ونداءٌ منه إلى المواطنين (صورة)

Lebanon 24
31-01-2023 | 14:21
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قام وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عند الساعة السابعة من مساء اليوم، بجولة ميدانية تفقدية لبعض مراكز جرف الثلوج، ومنها مركز جرف الثلوج في ضهر البيدر، مطلعاً على الجهوزية التي تقوم بها المراكز لمواجهة تداعيات العاصفة "فرح" والحد من اثارها.
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وأشاد حمية بـ"الجهود التي قام ويقوم بها العاملون بمراكز جرف الثلوج" واعطائهم دفعاً معنوياً، وقال: "واجبنا كدولة تأمين فتح الطرقات، وأناشد المواطنين التقيد بإرشادات الأجهزة الامنية المتعلقة بالعاصفة فرح حرصاً منها على سلامتهم".
 
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