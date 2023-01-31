وزيرٌ وسط الثلوج.. ونداءٌ منه إلى المواطنين (صورة)

قام وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عند الساعة السابعة من مساء اليوم، بجولة ميدانية تفقدية لبعض مراكز جرف الثلوج، ومنها مركز جرف الثلوج في ضهر البيدر، مطلعاً على الجهوزية التي تقوم بها المراكز لمواجهة تداعيات العاصفة "فرح" والحد من اثارها.

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