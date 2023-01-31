Advertisement

لبنان

بشأن سحوبات الدولار.. هذا ما طرأ استثنائياً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-01-2023 | 14:26
A-
A+
Doc-P-1034213-638107973518780727.jpg
Doc-P-1034213-638107973518780727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" أنّ بعض المصارف سمح استنثائياً اليوم الثلاثاء لموظفي القطاع الخاص بسحب رواتبهم على أساس منصة "صيرفة" وذلك وفق سعر 38 ألف ليرة، وقد حصل الأمرُ نفسه مع موظفي القطاع العام. 
Advertisement

ولفتت المصادر إلى أنه "اعتباراً من صباح يوم غدٍ الأربعاء، ستنتظم كافة عمليات صيرفة لجميع الموظفين من دون استثناء في أي مجال"، مشيرة إلى أن "سقوف السحوبات ستكون مرتبطة بكوتا الدولار الممنوحة لكل شخص تبعاً للمبالغ المحولة إلى حسابه".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2023-01-31
18:30 | 2023-01-31
16:55 | 2023-01-31
16:47 | 2023-01-31
16:07 | 2023-01-31
15:52 | 2023-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website