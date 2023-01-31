بشأن سحوبات الدولار.. هذا ما طرأ استثنائياً

كشفت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" أنّ بعض المصارف سمح استنثائياً اليوم الثلاثاء لموظفي القطاع الخاص بسحب رواتبهم على أساس منصة "صيرفة" وذلك وفق سعر 38 ألف ليرة، وقد حصل الأمرُ نفسه مع موظفي القطاع العام.

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