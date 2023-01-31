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لبنان

بسبب سوء الاحوال الجوية.. لا تسلكوا هذا الطريق

Lebanon 24
31-01-2023 | 14:39
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أعلنت صفحة قوى الأمن عبر حسابها على "تويتر" أنه حفاظا على السلامة العامة، سوف يتم قطع السير كليا على طريق عام ضهر البيدر اعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠ وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية.
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