بسبب سوء الاحوال الجوية.. لا تسلكوا هذا الطريق

أعلنت صفحة قوى الأمن عبر حسابها على "تويتر" أنه حفاظا على السلامة العامة، سوف يتم قطع السير كليا على طريق عام ضهر البيدر اعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠ وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية.

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