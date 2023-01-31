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لبنان

مسؤول فرنسي يكشف سبب تعثّر خطة دعم الكهرباء في لبنان

Lebanon 24
31-01-2023 | 15:26
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أعلن السفير الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان، بيار دوكان، أنَّ "مصر لا تزال تسعى للحصول على تأكيدات بإلغاء العقوبات الأميركية من أجل البدء في تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا بموجب خطة تم الإعلان عنها للمرة الأولى في العام 2021 للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان". 
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وكشف ان "الخطة لم ترسل بعد إلى مجلس إدارة البنك الدولي الذي سيقيم إصلاحات قطاع الكهرباء في لبنان التي تعتبر شروطًا مسبقة للإفراج عن قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل صادرات الغاز على مدى 18 شهرًا". 
 
 
واشار إلى أنه "حُلّت العوائق التقنية الخاصة بخط الأنابيب التي كان تحول من دون تصدير الغاز المصري، ولم تكن هناك أي عوائق بشأن تسعير الغاز أو كميته، ولكن لم يحلّ موضوع تسوية المخاوف بشأن التعرض للعقوبات الأميركية المفروضة ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد". 
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