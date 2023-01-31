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لبنان

للمستفيدين من "صيرفة".. إليكم الشروط الجديدة

Lebanon 24
31-01-2023 | 15:52
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ذكرت قناة الـ"LBCI"، اليوم الثلاثاء، أنّ مصرف لبنان سيُبقي سعر دولار منصة "صيرفة" على الـ38 ألف ليرة لبنانية لفترة محدودة، على أن يُبادر إلى رفعه لاحقاً ليوازي سعر الدولار في السّوق الموازية.
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وبحسب القناة، فإنّ موظفي القطاع العام سيستمرون بسحب رواتبهم بالدولار على أساس "صيرفة"، في حين أنه سيتم تحديد سقف للسحوبات للموظفين في القطاع الخاص.

وفي ما خصّ الأموال التي جرى إيداعها خلال كانون الثاني ضمن حسابات "صيرفة" لتحويلها إلى دولار، فقد ذكرت القناة أنّ المصرف المركزي ما زال يُدقق بالطلبات التي جرى تقديمها، وسيتم الدفع للطلبات التي تستوفي الشروط بشكل متتابع وعلى سعر دولار 38 ألف ليرة لبنانية. 
مقابل ذلك، فقد كشفت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" أنّ بعض المصارف سمح استنثائياً اليوم الثلاثاء لموظفي القطاع الخاص بسحب رواتبهم على أساس منصة "صيرفة" وذلك وفق سعر 38 ألف ليرة، وقد حصل الأمرُ نفسه مع موظفي القطاع العام. 

ولفتت المصادر إلى أنه "اعتباراً من صباح يوم غدٍ الأربعاء، ستنتظم كافة عمليات صيرفة لجميع الموظفين من دون استثناء في أي مجال"، مشيرة إلى أن "سقوف السحوبات ستكون مرتبطة بكوتا الدولار الممنوحة لكل شخص تبعاً للمبالغ المحولة إلى حسابه".
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