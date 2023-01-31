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لبنان

نائب يكشف الأرقام: لبنان وصل الى مرحلة يحتاج فيها الى الدعم العالمي للغذاء!

Lebanon 24
31-01-2023 | 15:49
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إعتبر النائب نعمة افرام أن لبنان وصل الى مرحلة يحتاج فيها الى الدعم العالمي للغذاء.


ونشر افرام عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة له برفقة النائب ياسين ياسين والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، وكتب: "مع الزميل ياسين ياسين والصديق ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي WFP الذي شكرناه بإسم الشعب اللبناني على 750 ألف حصة غذائية توزع شهرياً على اللبنانيين، وسيرتفع العدد الى مليون ومئة حصة في الشهرين القادمين. كما يتم البحث حالياً في إمكانية تأمين أدوية السرطان. للأسف وصلنا الى مرحلة يحتاج فيها لبنان الى الدعم العالمي للغذاء. المسؤولية علينا كبيرة لتغيير هذا الواقع... إلى حين ذلك، كل الشكر لكل من يساهم مع WFP لنتخطّى هذا الزمن العصيب". 
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