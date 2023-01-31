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لبنان

الجيش احتفل بافتتاح مركز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات في طرابلس

Lebanon 24
31-01-2023 | 16:47
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أقامت مديرية التعاون العسكري- المدني (CIMIC)، حفلاً بمناسبة انتهاء أعمال مشروع إنشاء مركز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات، في مركز طرابلس الصحي الاجتماعي دوار نهر ابو علي التبانة في طرابلس، وهو الأول من نوعه في منطقة الشمال.
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ويُعتبر إنشاؤه خطوة متقدمة في سياق الجهود التي يقوم بها الجيش لمحاربة آفة المخدرات ومنع تفاقمها في المجتمع اللبناني.
 
وأنشئ المركز بالتعاون بين المملكة الهولندية ومديرية التعاون العسكري - المدني (CIMIC) في الجيش، وذلك في مركز طرابلس الصحي الاجتماعي.
 
 
 
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