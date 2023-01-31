الجيش احتفل بافتتاح مركز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات في طرابلس

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أقامت مديرية التعاون العسكري- المدني (CIMIC)، حفلاً بمناسبة انتهاء أعمال مشروع إنشاء مركز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات، في مركز طرابلس الصحي الاجتماعي دوار نهر ابو علي التبانة في طرابلس، وهو الأول من نوعه في منطقة الشمال.ويُعتبر إنشاؤه خطوة متقدمة في سياق الجهود التي يقوم بها الجيش لمحاربة آفة المخدرات ومنع تفاقمها في المجتمع اللبناني.