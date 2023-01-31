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لبنان
وزير في حيرة من أمره
Lebanon 24
31-01-2023
|
18:30
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يردّد وزير خدماتي أنه في حيرة من أمره، وهو يتابع اتصالاته مع سفيرة دولة كبرى حول الوعود أو الاتفاقيات المتعلقة بدعم إعادة التغذية بالكهرباء الى لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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