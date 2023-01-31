وزير في حيرة من أمره

يردّد وزير خدماتي أنه في حيرة من أمره، وهو يتابع اتصالاته مع سفيرة دولة كبرى حول الوعود أو الاتفاقيات المتعلقة بدعم إعادة التغذية بالكهرباء الى لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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