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لبنان

مادة فحمية فوق كسروان

Lebanon 24
31-01-2023 | 19:30
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رشّت مادة فحمية على شكل غيوم داكنة فوق بعض قرى كسروان، من دون معرفة الهدف أو الجهات التي أقدمت على ذلك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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