13
o
بيروت
11
o
طرابلس
2
o
صور
13
o
جبيل
1
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البعريني لـ"الأنباء" الكويتية: الرئاسة في الثلّاجة وجاهزون للتعاطي مع أيّ اسم
Lebanon 24
31-01-2023
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني ان "أكثر ما يحتاجه لبنان في ظلّ الفوضى الراهنة على كل المستويات، وأخطرها الجمود الحاصل في انتخاب رئيس للجمهورية، والانقسام العمودي في الجسم القضائي، الى خطاب هادئ قوامه العقلانية والحكمة والبصيرة، الا ان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مصرّ على سوق مصالحه بحماوة من شأنها القضاء على ما تبقى من الدولة"، متمنيا بالتالي على العقلاء من نواب ووزراء ومناصرين محسوبين عليه، وإقناعه بتهدئة خطابه تمهيدا للتلاقي مع الآخرين على كلمة سواء تسحب لبنان من فم التنين.
Advertisement
ولفت البعريني، في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى ان "باسيل يحاول انطلاقا من مساعيه لحجز موقع دسم له في حكومة العهد المقبل، قطع الطريق امام خصومه المرشحين لرئاسة الجمهورية، وفي طليعتهم قائد الجيش العماد جوزف عون، ورئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، من هنا كان تهديده بالترشّح لرئاسة الجمهورية على قاعدة "إما الأخذ بخياراتي وإما الفوضى"، وذلك ليقينه أن وجوده على رأس الدولة سيأخذ لبنان الى ما بعد بعد جهنم التي فتح عهد عمه أبوابها امام اللبنانيين، كفى مغامرات وبهلوانيات كانت السبب بخراب لبنان ووصوله الى الانهيار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رياض سلامة: إبتداءً من الغدّ هذا سعر الصرف الجديد
Lebanon 24
رياض سلامة: إبتداءً من الغدّ هذا سعر الصرف الجديد
10:44 | 2023-01-31
31/01/2023 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شباط اللباط "سيُبيضها" وهكذا سيكون طقس القسم الأول منه
Lebanon 24
شباط اللباط "سيُبيضها" وهكذا سيكون طقس القسم الأول منه
02:30 | 2023-01-31
31/01/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وين امها ما تعلمها اللبس الصح".. إطلالة ماريتا الحلاني الأخيرة تعرضها للانتقادات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"وين امها ما تعلمها اللبس الصح".. إطلالة ماريتا الحلاني الأخيرة تعرضها للانتقادات شاهدوا الفيديو
03:48 | 2023-01-31
31/01/2023 03:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت من دون نقطة ماكياج.. نادين نسيب نجيم تتعرض للهجوم: بيكفي فيلر وبوتوكس شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ظهرت من دون نقطة ماكياج.. نادين نسيب نجيم تتعرض للهجوم: بيكفي فيلر وبوتوكس شاهدوا كيف بدت (صور)
02:09 | 2023-01-31
31/01/2023 02:09:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصّور.. استقالات بالجملة من "الوطني الحر" في هذه المنطقة
Lebanon 24
بالصّور.. استقالات بالجملة من "الوطني الحر" في هذه المنطقة
06:41 | 2023-01-31
31/01/2023 06:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:03 | 2023-01-31
قمّة بكركي المسيحية تطلق رسائل وتحذيرات رئاسية
22:06 | 2023-01-31
جنبلاط يتواصل مع الفاتيكان ويرفض القفز فوق المسيحيين : "أنقب عن الرئيس بقواسم مشتركة"
22:30 | 2023-01-31
"أخطر" كلام شيعي عن باسيل: أظهر أسوأ ما عنده في لحظة تاريخية صعبة!
22:20 | 2023-01-31
جلسة حكومية للملف التربوي وميقاتي يدعو"لوقف المناكفات" ودوكان يزور بيروت
19:30 | 2023-01-31
مادة فحمية فوق كسروان
19:00 | 2023-01-31
المصرف المركزي يُعيد النظر بتسعيرة صيرفة
فيديو
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
01/02/2023 05:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
01/02/2023 05:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
01/02/2023 05:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact