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لبنان
قمّة بكركي المسيحية تطلق رسائل وتحذيرات رئاسية
Lebanon 24
31-01-2023
|
22:03
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تعقد في بكركي قمة روحية مسيحية اليوم تضمّ البطاركة الكاثوليك والأرثوذكس للبحث في وسائل للخروج من الأزمة الرئاسية.ويسبق ذلك إجتماع لمجلس المطارنة الموارنة سيحوي مواقف لافتة، تتماشى مع الوضع السياسي القائم، وفق ما أشار مصدر كنسي بارز لـ» الديار»، املاً ان يخرج المجتمعون بحل توافقي، يوصل رئيساً الى بعبدا بأقرب وقت ممكن، وهذا ما يمكن قوله في إنتظار نتائج هذه القمة، معتبراً بأنّ حل هذه المعضلة سيفتح الطرق الايجابية.
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وكتبت" النهار": لم يكن الإعلان المفاجئ لبكركي عن انعقاد قمة روحية مسيحية بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي الماروني سوى انعكاس لصعود القلق المسيحي خصوصا، واللبناني عموما، الى ذروته حيال التداعيات البالغة الخطورة لازمة الشغور الرئاسي، معطوفا عليها ازمة قضائية تتهدد وحدة القضاء وتشل مسالك العدالة ناهيك عن التفاعلات اليومية للانهيار المالي والاجتماعي في البلاد. وإذ اقتصر الإعلان عن انعقاد القمة الروحية على انها ستعقد في الرابعة بعد ظهر اليوم وتضم البطاركة الكاثوليك والارثوذكس "للبحث في وسائل الخروج من الازمة الرئاسية وتقصير عمر الفراغ"، تحدثت معطيات أوساط مطلعة على الاستعدادات والاتصالات التي أجريت لانعقاد القمة عن مناخ مشدود للغاية من القلق الذي يعم سائر الكنائس المسيحية حيال الاتجاهات الخطيرة التي راح لبنان ينزلق اليها أخيرا بحيث باتت الاخطار التي تتهدده من المستوى الوجودي الكياني فعلا خصوصا بعد السقوط المروع للطبقة السياسية في مسؤوليتها عن الحؤول دون هذا استفحال الانهيار على كل الصعد. وأشارت الى ان الأجواء التي تسود التحضيرات للقمة الروحية المسيحية تنطلق من الاقتناع بان ما سيصدر عنها من مواقف وما ستطلقه من رسائل وتحذيرات يجب ان تكون مدوية في مستوى التأثير على مجريات الازمة قبل فوات الأوان وبدءا بالضغط الفعال لانهاء تعطيل الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت، استنادا الى إعادة الاعتبار الى الدستور والأصول الدستورية والديموقراطية باعتبار ان مفتاح الولوج الى انقاذ لبنان ووحدته ونظامه يتمثل في انتخاب رئيس الجمهورية، والا فان كل شيء بات مهددا فيه كيانا ومواطنا ومجتمعا ودولة. ولم تستبعد الأوساط نفسها ان تتناول القمة الروحية المسيحية الازمة القضائية المتفجرة منذ أسبوعين، انطلاقا من الخطر الداهم على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي كانت مواقف الكنائس المسيحية كافة منذ حصول الانفجار الكارثي متقدمة وسباقة ومصرة في التمسك والتشدد بضرورة انجاز التحقيق العدلي في الانفجار
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