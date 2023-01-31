12
o
بيروت
14
o
طرابلس
4
o
صور
12
o
جبيل
0
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"أخطر" كلام شيعي عن باسيل: أظهر أسوأ ما عنده في لحظة تاريخية صعبة!
Lebanon 24
31-01-2023
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر قيادية في «الثنائي الشيعي» ان حزب الله يقترب من درس خيارات، تعتبر ان التفاهم مع التيار الوطني الحر كأنه لم يكن.
وقال قيادي بارز لـ«اللواء» ان باسيل شخصية نرجسية، فهو انقلب على الجميع حلفاء وخصوماً، وحاول ابتزاز حزب الله بالمباشر .
Advertisement
وكشف ان العلاقة معه قد تصبح على القطعة، فالرجل اظهر أسوأ ما عنده في لحظة صعبة من تاريخ لبنان، في وقت نحن بأمس الحاجة الى الحوار والتلاقي للخروج من الازمة».
وقال : خلال ولاية عمه ميشال عون كان باسيل الآمر الناهي، ومارس الرئاسة بصلاحيات كاملة دون أن يتعرض لأية مضايقات من قوى ٨ آذار بشكل عام... وعلى الرغم من استهداف التحركات الشعبية لباسيل وصورته إلا ان هذه القوى التي يعاديها ويستهدفها بخطاباته شكّلت درعا حاميا له، ومنحته حرية الحركة السياسية والتمايز عنها في كثير من الملفات والمواقف.
ويتابع القيادي : لم يعد هناك ثقة كاملة بباسيل، ويشير مواربة الى ان العلاقة بينه وبين حزب الله قد تصبح على القطعة.
وفقا للقيادي البارز فان باسيل رفع سقف شروطه الى الحد الأقصى، وهو الآن ينتظر السلم الذي سينزله عن الشجرة، وبتقدير بسيط يمكن أن نسأل:هل يكون إعلان ترشيح باسيل لنفسه للرئاسة، أو ترشيح أي شخصية مقرّبة منه «المخرج» المناسب لحضور كتلته جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وتأمينه بذلك النصاب اللازم لانتخاب فرنجية، وهذا المخرج يحفظ ماء وجه باسيل لجهة عدم انتخابه فرنجية بالمباشر؟
في المقابل قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطاالله لـ"النهار": "ابدا ليس كلام باسيل انذارا كما يتكهن البعض. الكلام واضح وشفاف ونابع من القلب بل وبات مطلوبا اكثر من اي وقت".
ويضيف: "الامور وصلت اخيرا الى حائط مسدود وصرنا جميعا بحاجة الى جهد استثنائي للمعالجة واجتراح الحلول. وكان يتعين ان يفصح باسيل في الوقت عينه عن الاسباب التي ادت الى ان تصل الامورالى الحد الذي بلغته، فكان كلامه بمثابة وضع للنقاط فوق الحروف. وعلى العكس تماما نحن نتمنى ونراهن ان يكون كلامنا فاتحة خير لاعادة التواصل اكثر بحثاً عن حلول ومعالجات جدية للمشاكل والمعضلات المتراكمة، خصوصا ما يتصل بمواضيع مثل الشراكة والتوازن وحضورنا في الدولة، على امل ان نخلق شيئا جديدا مختلفا في موضوع ملء الشغور الرئاسي وجلسات مجلس الوزراء والادارة والدولة، واستطرادا ان تتكون عند حزب الله مقاربة جديدة لكل هذه الامور التي هي بالنسبة الينا اساسية جدا ولا يمكن ضرب الصفح عنها او تجاوزها".
وخلص عطاالله: "بالعكس نحن في موضوع التفاهم مع الحزب نسعى منذ اكثر من سنتين ونعلي الصوت عاليا تحذيرا مما اعترى التفاهم بنسخته الاولى من ثغر وبهدف الحضّ على اعادة بناء هذا التفاهم على اسس جديدة بعد تطويره، خصوصا ان التطورات منذ انطلاق حراك 17 تشرين اكدت الحاجة الى هذه الدعوة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رياض سلامة: إبتداءً من الغدّ هذا سعر الصرف الجديد
Lebanon 24
رياض سلامة: إبتداءً من الغدّ هذا سعر الصرف الجديد
10:44 | 2023-01-31
31/01/2023 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للمستفيدين من "صيرفة".. إليكم الشروط الجديدة
Lebanon 24
للمستفيدين من "صيرفة".. إليكم الشروط الجديدة
15:52 | 2023-01-31
31/01/2023 03:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصّور.. استقالات بالجملة من "الوطني الحر" في هذه المنطقة
Lebanon 24
بالصّور.. استقالات بالجملة من "الوطني الحر" في هذه المنطقة
06:41 | 2023-01-31
31/01/2023 06:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن سحوبات الدولار.. هذا ما طرأ استثنائياً
Lebanon 24
بشأن سحوبات الدولار.. هذا ما طرأ استثنائياً
14:26 | 2023-01-31
31/01/2023 02:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من سنتين من العمل... مذيعة "الجديد" تودّع المشاهدين: "إلى اللقاء" (فيديو)
Lebanon 24
بعد أكثر من سنتين من العمل... مذيعة "الجديد" تودّع المشاهدين: "إلى اللقاء" (فيديو)
06:30 | 2023-01-31
31/01/2023 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:20 | 2023-02-01
ميقاتي اجتمع مع وفد كهرباء فرنسا وعرض مع الاسمر المطالب التشغيلية للجامعة اللبنانية
04:30 | 2023-02-01
لا رجوع عن الاضراب.. وهذه طبيعة التحركات الأربعاء
04:00 | 2023-02-01
كلمة السرّ في السعوديّة... متى يقتنع جنبلاط بفرنجيّة؟
06:03 | 2023-02-01
المطارنة الموارنة: لتحييد قضية التحقيق في انفجار المرفأ عن التجاذبات السياسية
06:00 | 2023-02-01
جنبلاط لحزب الله... ما تتركوا باسيل
05:43 | 2023-02-01
إحذروا طريق ضهر البيدر... هذا ما يجري هناك حاليّاً
فيديو
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-02-01
01/02/2023 13:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
01/02/2023 13:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
01/02/2023 13:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact