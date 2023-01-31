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لبنان

هل قبل وزير الدفاع بقرار قائد الجيش؟

Lebanon 24
31-01-2023 | 22:57
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كتبت" الاخبار":من دون سابق إنذار، تراجع وزير الدفاع الوطني موريس سليم عن إصراره على عدم التوقيع على قرار الفصل الصادر عن قائد الجيش جوزيف عون، بتعيين العميد منير شحادة مديراً عاماً للإدارة في الجيش لإحالة اللواء مالك شمص على التقاعد غداً.
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لم يبرّر الوزير هذه العودة إلى الوراء، بل قدّمها من دون مبرّرات بعدما رفع سقف كلامه إلى حدّ تأكيده أنّه لن يوقّع قرار فصل شحادة على اعتبار أن أُمرة المديريّة تابعة لوزارة الدفاع وليس للمؤسسة العسكريّة، وبالتالي فإن قرار الفصل هو «تعدٍّ من قبل عون على صلاحيات الوزير».
استناداً إلى هذه الحجج القانونيّة، امتنع سليم لنحو 10 أيّام عن التوقيع، كما امتنع عن التوقيع على قرار فصل العميد جرجس ملحم لتسيير أعمال المفتشيّة العامّة في الجيش، وكان يؤكّد أنّه بصدد تعيين الضابط الأعلى رتبةً في المديريّة العامّة للإدارة، بغضّ النظر عن طائفته. لكن كلّ ذلك لم يحصل، بل رضخ سليم بعد أشهرٍ من الصراع على الصلاحيات بينه وبين قائد الجيش لقرار الأخير بالتعيين!
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