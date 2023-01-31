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لبنان

لبنان الاعلى عالميا.. نأكل ونسبح في بحر من البلاستيك

Lebanon 24
31-01-2023 | 23:24
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كتب فؤاد بزي في "الأخبار": 650 مليار قطعة بلاستيك تسبح في حوض البحر الأبيض المتوسط، يقارب وزنها 660 طناً، وتشكّل قطع «البلاستيك المجهري» أكثر من 80% منها. لبنان، بموقعه السّاحلي شرق المتوسط، ومدنه الرئيسية المنتشرة على شاطئ البحر، حيث يعيش 64% من سكانه، والعاصمة بيروت إحدى هذه المدن، يطلق كميّات ضخمة من النفايات في الطبيعة من دون معالجة، بكلّ أنواعها، المنزلية، الصناعية، الزراعية، الطبية وبقايا المسالخ. تشكّل نسبة البلاستيك 13% من هذه النفايات، و50% منها تأتي من المواد المستخدمة في التغليف، أي ما يمكن الاستغناء عنه. وتزيد الأنشطة البشرية على شواطئ المتوسّط من ضغط التلوّث على البحر، سيّما في الصيف، إذ ترتفع حينها كميّة الملوّثات بنسبة 40%، مع ارتفاع أعداد السّياح، خاصة أنّ الدول المتوسطية تستقطب سنوياً ثلث السّياحة العالمية.
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في لبنان، ونتيجةً لـ«الاستغلال الكبير للأراضي السّاحلية، وغياب أو تعطيل محطات إعادة تكرير المياه، وانتشار المكبّات العشوائية على طول ساحله»، تصل قطع «البلاستيك المجهري» إلى البحر بطريقتين، الأولى من المكبّات المحاذية للشواطئ، حيث تدخل قطع البلاستيك الكبيرة إلى الماء، الأمر الذي يعرّضها لعمليات كيميائية تؤدّي إلى تفكّكها إلى قطع متناهية الصغر (أقل من 5 ملم). أما الطريقة الثانية لوصول «البلاستيك المجهري» إلى البحر، وهي الأكثر إثارةً للجدل، فتتعلّق بمياه المجاري غير المعالَجة، التي تحتوي موادَّ بلاستيكية مجهرية على شكل نسيج، ناتجة عن عمليات الغسيل المنزلي للملابس، التي تتفكّك خيطانها الصناعية جرّاء عمليات التنظيف، فتدخل إلى المياه على شكل أنسجة متناهية الصغر في الحجم، إنّما ذات تأثير مدمّر على الحياة البحرية، ولاحقاً الإنسانية. وعلى طول الشاطئ اللبناني، هناك 53 مصباً لأنهر ومياه صرف صحي تُدخل الملوّثات المختلفة إلى البحر.
 
يتغيّر تأثير قطع «البلاستيك المجهري» على مياه البحر، والحياة فيه، بحسب حجمها وكثافتها، إذ تنقسم إلى جزءَين أيضاً، الأول يطفو ولا يغرق، لأنّ كثافته أقلّ من كثافة ماء البحر، ويشكل خطراً كبيراً على الحياة البحرية لأنّه يدخل في جسم الأسماك التي تستهلكها ظناً منها بأنّها قابلة للأكل، وتشبه فرائسها الطبيعية. وعلى إثر صيدها واستهلاك لحوم هذه الأسماك الآكلة للبلاستيك، يدخل جسم الإنسان كميات من «البلاستيك المجهري»، وتتراكم فيه مسبّبةً أمراضاً خطيرة. أمّا الجزء الثاني، الأثقل وزناً من «البلاستيك المجهري»، فيغرق محوّلاً قاع البحر إلى «رواسب بلاستيكية».
 
وعلى إثر قيام فرق البحث العلمي بمعاينة 22 موقعاً بحرياً للتأكّد من كميّة «البلاستيك المجهري» في المياه، وجد في عيّناتها أكثر من 23 ألف قطعة، بتركيز يساوي 12.1 قطعة في كلّ متر مكعّب من المياه، وهذه الأرقام أعلى بمرّتين من تلك المسجّلة في دراسة سابقة عام 2018، وأكبر من معدّلات التلوث في مختلف أحواض البحر المتوسط شرقاً أو غرباً. وما يزيد من تلوّث المنطقة المحيطة بلبنان هو «تيّارات البحر المتوسط» التي تتحرّك من الغرب إلى الشرق، وبالتالي قد تحمل معها الملوّثات من الأحواض المختلفة إلى منطقتنا.
ولكن ما سبق، لا يرفع مسؤولية لبنان عن تلويث مياه البحر بالبلاستيك، فالأرقام تشير إلى تركيزٍ عالٍ لـ«البلاستيك المجهري» في مناطق صبّ المجارير، أو حيث تتواجد المطامر. فتناهز كميّة البلاستيك في منطقة المنارة الـ5000 قطعة، وفي منطقة الكوستابرافا، حيث مطمر النفايات، فيصل عددها إلى 7200 قطعة. ويُذكر أنّ التلوث بقطع البلاستيك الكبيرة كان واضحاً في منطقة المنارة، والكوستابرافا، حيث تتواجد هذه الملوّثات بشكل كبير قرب الشواطئ، بتركيز يساوي 1.8 قطعة لكل متر مكعّب من المياه، بينما تغيب بشكل شبه تام كلّما ابتعدنا أكثر إلى داخل البحر. أمّا المناطق الأقلّ تلوّثاً بهذا النوع من البلاستيك فهي التي لا تحتوي تجمعات سكانية كبيرة، مثل منطقة صور، سيّما المحميّة البحريّة فيها.
بالإضافة إلى المياه، يتراكم «البلاستيك المجهري» في قاع البحر، على شكل رواسب، ويسجّل لبنان أعلى معدّل رواسب بلاستيكية في حوض المتوسط يقارب الـ1363 قطعة لكل كيلوغرام من الرواسب.
بالعودة إلى نتائج الدراسة فتتشابه الثانية الخاصة بالرواسب البلاستيكية مع الأولى الخاصة بالبلاستيك العائم، إذ تشير إلى تلوّثٍ عالٍ في الكوستابرافا، حيث تصل كمية قطع «البلاستيك المجهري» في بعض المناطق إلى 4500 قطعة لكل كيلوغرام من الرواسب، بأشكال متنوعة، تشكّل الأنسجة 47% منها، والأغشية 32%، والقطع 17%، والخرز3%، بالإضافة إلى التنوّع في الشكل، فهناك تنوّع في التركيبة الكيميائية للبلاستيك. وتشير الدراسة إلى وجود القطع البلاستيكية بكميات كبيرة قرب الشواطئ فقط، فيما تشكل الأغشية والأنسجة غالبية «البلاستيك المجهري» الموجود في الرواسب البحرية الموجودة في أعماق بعيدة.
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