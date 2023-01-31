12
o
بيروت
14
o
طرابلس
4
o
صور
12
o
جبيل
0
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان الاعلى عالميا.. نأكل ونسبح في بحر من البلاستيك
Lebanon 24
31-01-2023
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب فؤاد بزي في "الأخبار": 650 مليار قطعة بلاستيك تسبح في حوض البحر الأبيض المتوسط، يقارب وزنها 660 طناً، وتشكّل قطع «البلاستيك المجهري» أكثر من 80% منها. لبنان، بموقعه السّاحلي شرق المتوسط، ومدنه الرئيسية المنتشرة على شاطئ البحر، حيث يعيش 64% من سكانه، والعاصمة بيروت إحدى هذه المدن، يطلق كميّات ضخمة من النفايات في الطبيعة من دون معالجة، بكلّ أنواعها، المنزلية، الصناعية، الزراعية، الطبية وبقايا المسالخ. تشكّل نسبة البلاستيك 13% من هذه النفايات، و50% منها تأتي من المواد المستخدمة في التغليف، أي ما يمكن الاستغناء عنه. وتزيد الأنشطة البشرية على شواطئ المتوسّط من ضغط التلوّث على البحر، سيّما في الصيف، إذ ترتفع حينها كميّة الملوّثات بنسبة 40%، مع ارتفاع أعداد السّياح، خاصة أنّ الدول المتوسطية تستقطب سنوياً ثلث السّياحة العالمية.
Advertisement
في لبنان، ونتيجةً لـ«الاستغلال الكبير للأراضي السّاحلية، وغياب أو تعطيل محطات إعادة تكرير المياه، وانتشار المكبّات العشوائية على طول ساحله»، تصل قطع «البلاستيك المجهري» إلى البحر بطريقتين، الأولى من المكبّات المحاذية للشواطئ، حيث تدخل قطع البلاستيك الكبيرة إلى الماء، الأمر الذي يعرّضها لعمليات كيميائية تؤدّي إلى تفكّكها إلى قطع متناهية الصغر (أقل من 5 ملم). أما الطريقة الثانية لوصول «البلاستيك المجهري» إلى البحر، وهي الأكثر إثارةً للجدل، فتتعلّق بمياه المجاري غير المعالَجة، التي تحتوي موادَّ بلاستيكية مجهرية على شكل نسيج، ناتجة عن عمليات الغسيل المنزلي للملابس، التي تتفكّك خيطانها الصناعية جرّاء عمليات التنظيف، فتدخل إلى المياه على شكل أنسجة متناهية الصغر في الحجم، إنّما ذات تأثير مدمّر على الحياة البحرية، ولاحقاً الإنسانية. وعلى طول الشاطئ اللبناني، هناك 53 مصباً لأنهر ومياه صرف صحي تُدخل الملوّثات المختلفة إلى البحر.
يتغيّر تأثير قطع «البلاستيك المجهري» على مياه البحر، والحياة فيه، بحسب حجمها وكثافتها، إذ تنقسم إلى جزءَين أيضاً، الأول يطفو ولا يغرق، لأنّ كثافته أقلّ من كثافة ماء البحر، ويشكل خطراً كبيراً على الحياة البحرية لأنّه يدخل في جسم الأسماك التي تستهلكها ظناً منها بأنّها قابلة للأكل، وتشبه فرائسها الطبيعية. وعلى إثر صيدها واستهلاك لحوم هذه الأسماك الآكلة للبلاستيك، يدخل جسم الإنسان كميات من «البلاستيك المجهري»، وتتراكم فيه مسبّبةً أمراضاً خطيرة. أمّا الجزء الثاني، الأثقل وزناً من «البلاستيك المجهري»، فيغرق محوّلاً قاع البحر إلى «رواسب بلاستيكية».
وعلى إثر قيام فرق البحث العلمي بمعاينة 22 موقعاً بحرياً للتأكّد من كميّة «البلاستيك المجهري» في المياه، وجد في عيّناتها أكثر من 23 ألف قطعة، بتركيز يساوي 12.1 قطعة في كلّ متر مكعّب من المياه، وهذه الأرقام أعلى بمرّتين من تلك المسجّلة في دراسة سابقة عام 2018، وأكبر من معدّلات التلوث في مختلف أحواض البحر المتوسط شرقاً أو غرباً. وما يزيد من تلوّث المنطقة المحيطة بلبنان هو «تيّارات البحر المتوسط» التي تتحرّك من الغرب إلى الشرق، وبالتالي قد تحمل معها الملوّثات من الأحواض المختلفة إلى منطقتنا.
ولكن ما سبق، لا يرفع مسؤولية لبنان عن تلويث مياه البحر بالبلاستيك، فالأرقام تشير إلى تركيزٍ عالٍ لـ«البلاستيك المجهري» في مناطق صبّ المجارير، أو حيث تتواجد المطامر. فتناهز كميّة البلاستيك في منطقة المنارة الـ5000 قطعة، وفي منطقة الكوستابرافا، حيث مطمر النفايات، فيصل عددها إلى 7200 قطعة. ويُذكر أنّ التلوث بقطع البلاستيك الكبيرة كان واضحاً في منطقة المنارة، والكوستابرافا، حيث تتواجد هذه الملوّثات بشكل كبير قرب الشواطئ، بتركيز يساوي 1.8 قطعة لكل متر مكعّب من المياه، بينما تغيب بشكل شبه تام كلّما ابتعدنا أكثر إلى داخل البحر. أمّا المناطق الأقلّ تلوّثاً بهذا النوع من البلاستيك فهي التي لا تحتوي تجمعات سكانية كبيرة، مثل منطقة صور، سيّما المحميّة البحريّة فيها.
بالإضافة إلى المياه، يتراكم «البلاستيك المجهري» في قاع البحر، على شكل رواسب، ويسجّل لبنان أعلى معدّل رواسب بلاستيكية في حوض المتوسط يقارب الـ1363 قطعة لكل كيلوغرام من الرواسب.
بالعودة إلى نتائج الدراسة فتتشابه الثانية الخاصة بالرواسب البلاستيكية مع الأولى الخاصة بالبلاستيك العائم، إذ تشير إلى تلوّثٍ عالٍ في الكوستابرافا، حيث تصل كمية قطع «البلاستيك المجهري» في بعض المناطق إلى 4500 قطعة لكل كيلوغرام من الرواسب، بأشكال متنوعة، تشكّل الأنسجة 47% منها، والأغشية 32%، والقطع 17%، والخرز3%، بالإضافة إلى التنوّع في الشكل، فهناك تنوّع في التركيبة الكيميائية للبلاستيك. وتشير الدراسة إلى وجود القطع البلاستيكية بكميات كبيرة قرب الشواطئ فقط، فيما تشكل الأغشية والأنسجة غالبية «البلاستيك المجهري» الموجود في الرواسب البحرية الموجودة في أعماق بعيدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رياض سلامة: إبتداءً من الغدّ هذا سعر الصرف الجديد
Lebanon 24
رياض سلامة: إبتداءً من الغدّ هذا سعر الصرف الجديد
10:44 | 2023-01-31
31/01/2023 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للمستفيدين من "صيرفة".. إليكم الشروط الجديدة
Lebanon 24
للمستفيدين من "صيرفة".. إليكم الشروط الجديدة
15:52 | 2023-01-31
31/01/2023 03:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصّور.. استقالات بالجملة من "الوطني الحر" في هذه المنطقة
Lebanon 24
بالصّور.. استقالات بالجملة من "الوطني الحر" في هذه المنطقة
06:41 | 2023-01-31
31/01/2023 06:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن سحوبات الدولار.. هذا ما طرأ استثنائياً
Lebanon 24
بشأن سحوبات الدولار.. هذا ما طرأ استثنائياً
14:26 | 2023-01-31
31/01/2023 02:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من سنتين من العمل... مذيعة "الجديد" تودّع المشاهدين: "إلى اللقاء" (فيديو)
Lebanon 24
بعد أكثر من سنتين من العمل... مذيعة "الجديد" تودّع المشاهدين: "إلى اللقاء" (فيديو)
06:30 | 2023-01-31
31/01/2023 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:20 | 2023-02-01
ميقاتي اجتمع مع وفد كهرباء فرنسا وعرض مع الاسمر المطالب التشغيلية للجامعة اللبنانية
04:30 | 2023-02-01
لا رجوع عن الاضراب.. وهذه طبيعة التحركات الأربعاء
04:00 | 2023-02-01
كلمة السرّ في السعوديّة... متى يقتنع جنبلاط بفرنجيّة؟
06:10 | 2023-02-01
مكتب السنيورة: كل ما ذكرته هذه الجريدة لا اساس له من الصحة
06:03 | 2023-02-01
المطارنة الموارنة: لتحييد قضية التحقيق في انفجار المرفأ عن التجاذبات السياسية
06:00 | 2023-02-01
جنبلاط لحزب الله... ما تتركوا باسيل
فيديو
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-02-01
01/02/2023 13:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
01/02/2023 13:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
01/02/2023 13:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact