آخر أخبار العاصفة "فرح".. طقس عاصف جدا والثلوج ستتدنى إلى هذا الارتفاع

لا يزال لبنان تحت تأثير العاصفة "فرح" التي تترافق مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للثلوج على المناطق الجبلية.

وتنحسر تدريجيا العاصفة يوم الخميس ليتجدد منخفض جديد ويشتد مع تسرب كتل قطبية باردة مساء الجمعة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

طقس الأيام المقبلة:

اليوم الأربعاء: غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل لحدود ال 90كلم/س بخاصة شمال البلاد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة لتلامس فجر الخميس حدود الـ 900 متر بخاصة في الشمال والداخل.

الخميس: غائم جزئيا مع درجات حرارة متدنية وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا خلال الفترات الصباحية والمسائية خصوصا في المناطق الشمالية والداخلية، مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 900 متر وما فوق، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، على ان تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل وتتشكل طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 900 متر لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة ،وتشكل للجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 1000 متر، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة شمال البلاد، مع بعض الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

إلى ذلك، أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية إلى ان لبنان على موعد مع انخفاض في قيم الضغط الجوي يوم السبت ويتحول الطقس الى عاصف بامتياز يوم الاحد بحيث ستضرب عاصفة ثلجية شديدة البرودة لبنان والجوار تستمر لأيام عديدة.