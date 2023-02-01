عن زيارته التفقّدية لمراكز جرف الثلوج.. ماذا قال وزير الأشغال؟

غرّد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الزيارة التفقدية لمراكز جرف الثلوج هدفها المعاينة الميدانية لأعمال فتح الطرق الجبلية التي تتواصل بجهود جميع العاملين فيها، وهي للتأكيد بأن ممارسة المسؤولية تكون من خلال نقلها من المكاتب إلى الميدان، وهي أيضاً مناشدة متجددة للمواطنين بضرورة الالتزام بالارشادات حفاظا على سلامتهم".

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