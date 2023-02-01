موقف الجامعة بالدولار

على رغم الضائقة الاجتماعية والمالية التي يعاني منها الطلاب وذووهم، قررت احدى الجامعات البارزة في ضواحي بيروت الزام طلابها بركن سياراتهم داخل حرم الجامعة لقاء بدل سنوي يبلغ مئة وخمسة دولارات، يدفع" بالفريش"، علما ان الجامعة المذكورة وسواها من الجامعات ادخلت ايضا اضافات بالدولار على الاقساط .

وبررت الجامعة قرارها بأن البلدية تشكو من ركن الطلاب سياراتهم على جوانب الطرقات وانها في صدد اصدار محاضر ضبط في حقهم.

لكن مصدرا معنيا في البلدية نفى اي علم للبلدية بهكذا قرار . كما نفى اي تنسيق بينها وببن ادارة الجامعة.