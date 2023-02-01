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لبنان

هل ألغى "حزب الله" زيارته إلى عون؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-02-2023 | 03:30
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بعد الخطاب الناريّ الذي أطلقه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الأحد الماضي، في وجه "حزب الله" وقائد الجيش ومختلف الأطراف السياسية، رجّحت جهات عديدة عدم حصول الزيارة المرتقبة لـ"حزب الله" إلى الرابية للقاء رئيس الجمهورية السابق ميشال عون خلال الوقت الراهن.

 

في السياق، قالت مصادر مقربة من الحزب لـ"لبنان24" إنّه "حتى الآن لا موعد محدداً للزيارة بحسب المعلومات المتوافرة، لكنها ليست بعيدة، وما يجري سياسياً منفصل تماماً عن زيارة الحزب إلى عون الذي يعتبر حليفاً مهماً وله دورٌ كبير في دعم الحزب والمقاومة".

 

وأضافت: "اهتزاز العلاقة بين عون وحزب الله هو أمرٌ مستبعد، ولهذا فإن الزيارة لم تُلغَ لكن عناصرها لم تكتمل بعد بشكل كامل، ومن الممكن حصولها في أي وقت".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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