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لبنان

مشاهد ساحرة لثلوج لبنان.. ومفاجأة من الطقس خلال ساعات!

نايلة عازار - Nayla Azar

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Lebanon 24
01-02-2023 | 02:30
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"رح يبيضها شباط.. والظاهر للشّتا ما في رباط".. هذه الخلاصة الحقيقية لأغلب التقديرات المُرتبطة بالطقس والأحوال الجويّة خلال الشهر الثاني من السنة الجارية، والدليل على ذلك هو المنخفض الجويّ الذي يرزحُ لبنان تحتهُ حالياً، خصوصاً أنه أتى مصحوباً بعاصفةٍ ثلجيّة جعلت "الزائر الأبيض" يُلامس المناطق على ارتفاع 900 م.
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ما تحملُه الأجواء "الشُّباطيّة" أكثر من رائعة، وقد تكون الثلوجُ التي نشهدها بمثابة ثمرة الكانونين اللذين زرعا طقساً متقلباً وحصدا عاصفةً تحمل الخير الوفير تحت اسم "فرح".
وكما درجت العادة، يذهب الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دائماً باتجاه توثيق المشاهد التي ترسمها العاصفة.. ففي بعلبك، المشهد رائع، وفي اللقلوق "جنّات الله راسما"، وفي القرنة السوداء "تلج تلج عم بتشتّي الدنيي تلج".. أما في كفرذبيان.. فـ"الثلوج أنقى من حبات الجُمان".. وفي غابة العذر، العرسُ الأبيض بكل تفاصيله.. وفي إهدن، الحكاية مختلفة تماماً، وما تراهُ العين هناك يرفّ له القلبُ والخاطر.. والكثير الكثير في كل المناطق.. حقاً، إنه "اليوم الأبيض"..
ماذا في آخر المعطيات عن الطقس؟
يشيرُ الأب إيلي خنيصر، المتخصص في شؤون الأحوال الجوية، الى ان المنخفض سوف يدخل ذروته ويرتقي الى درجة عاصفة بسبب نشاط الرياح الغربية لتلامس 90 كم في الساعة خلال ساعات الظهيرة بسبب تراجع قيم الضغط الجوي فوق وسط سوريا،
ومن المنتظر ان تدخل الموجة القطبية لبنان وسوريا والاردن وفلسطين بعد الظهر وتشتد البرودة خلال ساعات المساء مع انقلاب الرياح الى شمالية غربية، ويتدنى مستوى تساقط الثلوج نحو 900 متر وفي بعض المناطق البقاعية والشمالية قد يلامس 800 متر دون تراكمات تُذكر، 
تجدر الاشارة انه في بعض المناطق الشمالية حيث تكون الرياح ناشطة ستكون التراكمات الثلجية ضعيفة.
ويكون الطقس يوم الخميس باردا وممطرا ساحلاً ومثلج فوق 900 متر، وتراكمات ثلجية ملحوظة فوق 1100 متر.
من المنتظر ان تصل التراكمات الثلجية بين 2000 و 2200 الى المتر ظهر الخميس.
وتشير رادارات الثلوج ان البياض سيغطي البقاع الغربي والبقاع الوسط والشرقي وبعلبك وجوارها ودير الاحمر والجبال الغربية التي تعلو 900 متر  بنسب متفاوتة.
لبنان على موعد مع انخفاض في قيم الضغط الجوي يوم السبت  ويتحول الطقس الى عاصف بامتياز يوم الاحد بحيث ستضرب عاصفة ثلجية شديدة البرودة لبنان والجوار تستمر لأيام عديدة.
اذا يبدو ان شباط يستعرض ضغوطه الجوية المتدنية امام الكانونين اللذين حملا الضغوط المرتفعة وحجبا عنا الامطار والثلوج، فكيف ستكون نسبة الهطولات لغاية ظهر الخميس:
على الساحل: 160-200 مم من اللاذقية الى طرطوس، طرابلس شكا وصولاً الى جبيل وجونية وبيروت والدامور وصيدا وصور والنبطية ومرجعيون وجزين
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May be an image of snow, road and tree
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May be an image of snow, nature and tree
May be an image of road, tree and snow
May be an image of nature, road, tree and snow
May be an image of nature, tree and snow
May be an image of nature, tree, sky and snow
May be an image of sky and nature
May be an image of snow, nature, tree and mountain
May be an image of tree, mountain, sky, snow and nature
المصدر: خاص "لبنان 24"

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نايلة عازار - Nayla Azar

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