"ذكراه محفورة في طرابلس".. الموت يُغيّب الزميل عمر قدور

غيّبَ الموت، اليوم الأربعاء، الزميل عمر قدّور، مصوّر تلفزيون لبنان في طرابلس، وذلك بعد معاناة مع جلطة دماغية أصابته قبل أيام.
ويعتبرُ قدّور أحد الشخصيات البارزة إعلامياً في طرابلس والشمال، إذ كان متعاوناً مع الجميع هناك، وساهم في نقل صورة الشمال بكافة تفاصيلها عبر الشاشة الوطنيّة.
وخلال مسيرتهِ، ترك صيتاً حسناً في أوساط زملائه الذين عرفوا سعيه الدائم لخدمتهم من دون أي تردّد أو تلكّؤ.
ونعى عدد من الإعلاميين في طرابلس الزميل الراحل قدور، مستذكرين عطاءاته المهنية ومبادراته الإنسانية تجاه الآخرين.
بدوره، يتقدّم "لبنان24" بأحرّ التعازي من عائلة قدور والكادر الإعلامي والصحفي في طرابلس والشمال، ويسأل الله أن يلهم ذوي الفقيد وعائلته الصبر والسلوان.