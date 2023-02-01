Advertisement

لبنان

"ذكراه محفورة في طرابلس".. الموت يُغيّب الزميل عمر قدور

Lebanon 24
01-02-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1034322-638108425198712439.jpg
Doc-P-1034322-638108425198712439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيّبَ الموت، اليوم الأربعاء، الزميل عمر قدّور، مصوّر تلفزيون لبنان في طرابلس، وذلك بعد معاناة مع جلطة دماغية أصابته قبل أيام.

Advertisement
ويعتبرُ قدّور أحد الشخصيات البارزة إعلامياً في طرابلس والشمال، إذ كان متعاوناً مع الجميع هناك، وساهم في نقل صورة الشمال بكافة تفاصيلها عبر الشاشة الوطنيّة.

وخلال مسيرتهِ، ترك صيتاً حسناً في أوساط زملائه الذين عرفوا سعيه الدائم لخدمتهم من دون أي تردّد أو تلكّؤ. 

ونعى عدد من الإعلاميين في طرابلس الزميل الراحل قدور، مستذكرين عطاءاته المهنية ومبادراته الإنسانية تجاه الآخرين.

بدوره، يتقدّم "لبنان24" بأحرّ التعازي من عائلة قدور والكادر الإعلامي والصحفي في طرابلس والشمال، ويسأل الله أن يلهم ذوي الفقيد وعائلته الصبر والسلوان.

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2023-02-01
04:30 | 2023-02-01
04:00 | 2023-02-01
06:10 | 2023-02-01
06:03 | 2023-02-01
06:00 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website