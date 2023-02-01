"ذكراه محفورة في طرابلس".. الموت يُغيّب الزميل عمر قدور

غيّبَ الموت، اليوم الأربعاء، الزميل عمر قدّور، مصوّر تلفزيون لبنان في طرابلس، وذلك بعد معاناة مع جلطة دماغية أصابته قبل أيام.



Advertisement ويعتبرُ قدّور أحد الشخصيات البارزة إعلامياً في طرابلس والشمال، إذ كان متعاوناً مع الجميع هناك، وساهم في نقل صورة الشمال بكافة تفاصيلها عبر الشاشة الوطنيّة. ويعتبرُ قدّور أحد الشخصيات البارزة إعلامياً في طرابلس والشمال، إذ كان متعاوناً مع الجميع هناك، وساهم في نقل صورة الشمال بكافة تفاصيلها عبر الشاشة الوطنيّة.



وخلال مسيرتهِ، ترك صيتاً حسناً في أوساط زملائه الذين عرفوا سعيه الدائم لخدمتهم من دون أي تردّد أو تلكّؤ.



ونعى عدد من الإعلاميين في طرابلس الزميل الراحل قدور، مستذكرين عطاءاته المهنية ومبادراته الإنسانية تجاه الآخرين.