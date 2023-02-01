صادق: حل أزمة الكهرباء باللامركزية

غرد النائب وضاح صادق عبر حسابه على "تويتر": "بهذا الكم من الفساد، والمحاصصة، والسيطرة شبه التامة على القطاع العام لأركان هذه السلطة، يبدو أن الحل لأزمة الكهرباء هو باللامركزية، حيث تحصل كل مدينة كبرى على حق انتاج وتوزيع الكهرباء، وتحصل كل بلدية على حق تركيب طاقة بديلة".

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