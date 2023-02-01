Advertisement

لبنان

عون: لا إستهداف للمؤسسة العسكرية من قبل باسيل ولا "توافق" رئاسي حالياً

Lebanon 24
01-02-2023 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1034329-638108442240987096.jpg
Doc-P-1034329-638108442240987096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ثمّن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون الحراك الذي يقوم به الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في الملف الرئاسي، لكنه اعتبر أن هناك دعسة ناقصة تمثّلت بوضع تراتبية في الأسماء ضمن السلّة المطروحة وكأنه يرشّح اسماً معيناً.
Advertisement
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أوضح عون أن "التيار الوطني الحر" قد يغضّ النظر عن اسم المرشح الرئاسي إذا تمّ التوافق على سلّة من القضايا الأساسية، نافياً وضع مواقف رئيس التيار جبران باسيل الأخيرة في خانة استهداف المؤسسة العسكرية، وقال: "نحن وُلدنا ونشأنا من رحم هذه المؤسسة، وقائد الجيش العماد جوزاف عون كان خيار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون".
 
ولفت عون إلى أن "الموضوع الرئاسي لا يُقارب بالعاطفة"، مشيراً إلى أن "تجربة رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان كانت غير مشجعة للجميع"، وأضاف: "حالياً، فإننا ما زلنا بعيدين عن التوافق على إسم الرئيس، لكن المبادرات قد تأتي بثمارها".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2023-02-01
04:30 | 2023-02-01
04:00 | 2023-02-01
06:10 | 2023-02-01
06:03 | 2023-02-01
06:00 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website