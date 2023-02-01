عون: لا إستهداف للمؤسسة العسكرية من قبل باسيل ولا "توافق" رئاسي حالياً

ثمّن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون الحراك الذي يقوم به الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في الملف الرئاسي، لكنه اعتبر أن هناك دعسة ناقصة تمثّلت بوضع تراتبية في الأسماء ضمن السلّة المطروحة وكأنه يرشّح اسماً معيناً.

Advertisement

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أوضح عون أن "التيار الوطني الحر" قد يغضّ النظر عن اسم المرشح الرئاسي إذا تمّ التوافق على سلّة من القضايا الأساسية، نافياً وضع مواقف رئيس التيار جبران باسيل الأخيرة في خانة استهداف المؤسسة العسكرية، وقال: "نحن وُلدنا ونشأنا من رحم هذه المؤسسة، وقائد الجيش العماد جوزاف عون كان خيار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون".

ولفت عون إلى أن "الموضوع الرئاسي لا يُقارب بالعاطفة"، مشيراً إلى أن "تجربة رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان كانت غير مشجعة للجميع"، وأضاف: "حالياً، فإننا ما زلنا بعيدين عن التوافق على إسم الرئيس، لكن المبادرات قد تأتي بثمارها".