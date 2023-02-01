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لبنان

عن سعر الدولار.. إليكم آخر كلامٍ من خبير بارز

Lebanon 24
01-02-2023 | 03:32
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رأى الخبيرُ الاقتصادي لويس حبيقة أن رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15000 ليرة لن يؤثّر على سعر صرف الدولار الحر، مشيراً إلى أنّ "هذه الخطوة كان لا بُدّ منها على طريق توحيد سعر الصرف، لكن الموضوع يحتاجُ مزيداً من الوقت".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار إلى أنّ "إجراء رفع سعر الصرف الرسميّ لن يساهم في ضبط السوق الموازية في حال بقيَ وحيداً"، وأضاف: "السّعر الفعلي لليرة اللبنانية تعكسه السوق الموازية ومفاعيل تدبير رفع السعر الرسمي للدولار ستبقى في إطار السحوبات إلى سعر الـ15 ألف ليرة لبنانية مع العلم أن الإنكباب على السحب من قبل المواطنين من شأنه أن يرفع الأسعار". 
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