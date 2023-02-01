في الجنوب.. انهيارُ حائطٍ على سيارات بسبب العاصفة

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن وقوع حادث انهيار حائط دعمٍ على السّيارات في بلدة قناريت - قضاء صيدا.

وبحسب المعلومات، فإنّ حادثة الانهيار حصلت بسبب العاصفة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.