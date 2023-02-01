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لبنان

في الجنوب.. انهيارُ حائطٍ على سيارات بسبب العاصفة

Lebanon 24
01-02-2023 | 03:44
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن وقوع حادث انهيار حائط دعمٍ على السّيارات في بلدة قناريت - قضاء صيدا.
وبحسب المعلومات، فإنّ حادثة الانهيار حصلت بسبب العاصفة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات. 
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