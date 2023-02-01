عند الفجر.. رصاصاتٌ تستهدف صيدلية في طرابلس!

أقدمَ مجهولون، فجر اليوم الأربعاء، على إطلاق النار باتجاه صيدليّة علم الدّين على بوليفار الزاهريّة - طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد اقتصرت الأضرار على الماديات وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً لكشف ملابسات ما حصل.