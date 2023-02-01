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لبنان

عند الفجر.. رصاصاتٌ تستهدف صيدلية في طرابلس!

Lebanon 24
01-02-2023 | 03:48
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أقدمَ مجهولون، فجر اليوم الأربعاء، على إطلاق النار باتجاه صيدليّة علم الدّين على بوليفار الزاهريّة - طرابلس.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد اقتصرت الأضرار على الماديات وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً لكشف ملابسات ما حصل.
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