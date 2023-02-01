كشفت معلومات "لبنان24" أنّ الطوابع الأميرية التي تُستخدم لإنجاز إخراجات القيد ومعاملات الزواج والوفاة، قد فقدت في مدينة النبطية.

وإثر ذلك، ناشد مخاتير المنطقة عبر "لبنان24" وزارة الماليّة بتزويد النبطية بالطوابع لتسهيل إتمام معاملات المواطنين.