محفوض: راتب الأستاذ الثانوي لا يُساوي سعر صفيحة بنزين اليوم

اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن حرص الأساتذة على العام الدراسي لم يُقابل من قبل السلطة وبعض أصحاب المدارس بالحرص على تأمين مقومات الحد الأدنى للحياة، موضحاً أن راتب الأستاذ الثانوي لا يساوي سعر صفيحة بنزين اليوم.

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