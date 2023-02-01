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لبنان

محفوض: راتب الأستاذ الثانوي لا يُساوي سعر صفيحة بنزين اليوم

Lebanon 24
01-02-2023 | 03:59
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اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن حرص الأساتذة على العام الدراسي لم يُقابل من قبل السلطة وبعض أصحاب المدارس بالحرص على تأمين مقومات الحد الأدنى للحياة، موضحاً أن راتب الأستاذ الثانوي لا يساوي سعر صفيحة بنزين اليوم.
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، قال محفوض إنه "منذ حوالى 3 أسابيع تمّ التوصل الى اتفاق مع أصحاب المدارس على ضرب الرواتب بثلاثة على غرار معلمي الرسمي وإعطاء منحة بالدولار ومساعدة بصندوق التقاعد، إلا أنه حتى الآن لم يتمّ تنفيذ هذا الاتفاق"، وأضاف: "كذلك، فإنه حتى الآن لم تُعطَ منحة لصندوق التقاعد على أساس صيرفة أسوة بمعلمي المدارس الرسمية". 
 
 
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