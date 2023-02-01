Advertisement

لبنان

بدءاً من اليوم.. "الإشتراك" في هذه المنطقة بـ"الدولار"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-02-2023 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1034342-638108468286541726.jpg
Doc-P-1034342-638108468286541726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبلغ أصحاب مولّدات المشتركين لديهم في الجنوب بأنه اعتباراً من اليوم، ستبدأ عملية تسديد فواتير شهر كانون الثاني بالدولار الأميركي، وذلك على الرغم من إصدار وزارة الطاقة تسعيرة المولدات بالليرة اللبنانية، أمس الإثنين.
Advertisement
وقالت مصادر ناشطة في قطاع المولدات لـ"لبنان24" إنّ "بعض المناطق كانت تتقاضى جزءاً من الفواتير بالدولار فيما الجزء الآخر كان يتم احتسابه بالليرة اللبنانية على أساس سعر دولار السوق الموازية"، وأضافت: "أما اليوم، فقد بات هناك إصرارٌ لدى العديد من أصحاب المولّدات على تقاضي كامل قيمة الفاتورة بالدّولار".
وفي ما خصّ فواتير العدادات، فقد أشارت المصادر إلى أنّ "هناك مناطق تفرض التسعيرة بالدولار وقد تزيدها حالياً، لكن من الممكن أن تتقاضاها بالليرة استناداً لسعر الصرف وليس بالدولار الفريش". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2023-02-01
04:30 | 2023-02-01
04:00 | 2023-02-01
06:10 | 2023-02-01
06:03 | 2023-02-01
06:00 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website