أبلغ أصحاب مولّدات المشتركين لديهم في الجنوب بأنه اعتباراً من اليوم، ستبدأ عملية تسديد فواتير شهر كانون الثاني بالدولار الأميركي، وذلك على الرغم من إصدار وزارة الطاقة تسعيرة المولدات بالليرة اللبنانية، أمس الإثنين.

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وقالت مصادر ناشطة في قطاع المولدات لـ"لبنان24" إنّ "بعض المناطق كانت تتقاضى جزءاً من الفواتير بالدولار فيما الجزء الآخر كان يتم احتسابه بالليرة اللبنانية على أساس سعر دولار السوق الموازية"، وأضافت: "أما اليوم، فقد بات هناك إصرارٌ لدى العديد من أصحاب المولّدات على تقاضي كامل قيمة الفاتورة بالدّولار".

وفي ما خصّ فواتير العدادات، فقد أشارت المصادر إلى أنّ "هناك مناطق تفرض التسعيرة بالدولار وقد تزيدها حالياً، لكن من الممكن أن تتقاضاها بالليرة استناداً لسعر الصرف وليس بالدولار الفريش".