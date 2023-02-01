Advertisement

لبنان

اليوم.. لا "صيرفة" لهؤلاء!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-02-2023 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1034343-638108469104691614.jpg
Doc-P-1034343-638108469104691614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسودُ حالة من الإستياء أوساط جزء كبير من موظفي القطاع الخاص بسبب عدم قدرتهم على سحب رواتبهم، اليوم، على أساس منصة "صيرفة".
وقالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ بعض المصارف سمحَ حالياً بسحب الرواتب بالليرة اللبنانية مع عدم وجود إمكانيّة بالاستفادة من "صيرفة" خلال الوقت الراهن، وأضافت: "ليس صحيحاً ما يجري تداوله عن توقيف استفادة الموظفين في القطاع الخاص من المنصّة، لكن هذا الأمر يحتاجُ إلى بعض الوقت وقد تنتظم الأمور خلال ساعات".
Advertisement
في المقابل، فقد كشفت مصادر "لبنان24"، أمس، أنّ بعض المصارف سمح استنثائياً الثلاثاء لموظفي القطاع الخاص بسحب رواتبهم على أساس منصة "صيرفة" وذلك وفق سعر 38 ألف ليرة، مشيرة إل أن "الأمرُ نفسه حسل مع موظفي القطاع العام".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2023-02-01
04:30 | 2023-02-01
04:00 | 2023-02-01
06:10 | 2023-02-01
06:03 | 2023-02-01
06:00 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website