اليوم.. لا "صيرفة" لهؤلاء!

تسودُ حالة من الإستياء أوساط جزء كبير من موظفي القطاع الخاص بسبب عدم قدرتهم على سحب رواتبهم، اليوم، على أساس منصة "صيرفة".

وقالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ بعض المصارف سمحَ حالياً بسحب الرواتب بالليرة اللبنانية مع عدم وجود إمكانيّة بالاستفادة من "صيرفة" خلال الوقت الراهن، وأضافت: "ليس صحيحاً ما يجري تداوله عن توقيف استفادة الموظفين في القطاع الخاص من المنصّة، لكن هذا الأمر يحتاجُ إلى بعض الوقت وقد تنتظم الأمور خلال ساعات".

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في المقابل، فقد كشفت مصادر "لبنان24"، أمس، أنّ بعض المصارف سمح استنثائياً الثلاثاء لموظفي القطاع الخاص بسحب رواتبهم على أساس منصة "صيرفة" وذلك وفق سعر 38 ألف ليرة، مشيرة إل أن "الأمرُ نفسه حسل مع موظفي القطاع العام".