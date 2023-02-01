بشأن النقض المقدّم من هدى سلوم... ماذا أعلنت محكمة التمييز الجزائيّة؟

أفادت معلومات الـ"ال بي سي"، أنّ محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة ردّت طلب النقض المقدّم من رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة بملف فساد النافعة هدى سلوم بتحقيقات القاضية نازك الخطيب، ما يعني أنّ محضر تحقيق الخطيب مع سلوم قانونيّ حتى ولو أعدّ من دون كاتب.

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