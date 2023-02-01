قرار جديد لوزير المال.. هذا ما جاء فيه

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قرارا، حدد بموجبه القيمة الفعلية للرواتب التي تدفع للديبلوماسيين المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج.

وجاء في مادته الأولى: يحدد هذا القرار القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب التي تدفع للديبلوماسيين المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج، من أجل احتساب الضريبة على تلك الرواتب.

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وفي مادته الثانية: تحتسب الرواتب وفقا لما يلي:

- عن الفترات التي تسبق تاريخ 15/11/2022 على أساس سعر صرف 8.000 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.

- عن الفترة ابتداء من تاريخ 15/11/2022 على أساس سعر صرف 15.000 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.

وفي مادته الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره. (الوكالة الوطنية)