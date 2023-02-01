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لبنان

قرار جديد لوزير المال.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-02-2023 | 05:16
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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قرارا، حدد بموجبه القيمة الفعلية للرواتب التي تدفع للديبلوماسيين المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج.
 
وجاء في مادته الأولى: يحدد هذا القرار القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب التي تدفع للديبلوماسيين المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج، من أجل احتساب الضريبة على تلك الرواتب.
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وفي مادته الثانية: تحتسب الرواتب وفقا لما يلي:
- عن الفترات التي تسبق تاريخ 15/11/2022 على أساس سعر صرف 8.000 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.
- عن الفترة ابتداء من تاريخ 15/11/2022 على أساس سعر صرف 15.000 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.
وفي مادته الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره. (الوكالة الوطنية)
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