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لبنان

بعد إعتماد سعر الصرف الجديد... ماذا طلبت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات؟

Lebanon 24
01-02-2023 | 05:18
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صدر عن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان البيان التالي:  
 
"قام مصرف لبنان بتثبيت سعر الصّرف الرسميّ للدولار على ١٥،٠٠٠ ليرة لبنانية ابتداءً من تاريخه. وقد أكّد معالي وزير الصحّة العامّة مرارًا أنّ جميع الأدوية الّتي دخلت لبنان قبل هذا التاريخ، سيتمّ دعمها على سعر صرف ١،٥٠٠ل.ل.، لأنّه تمّ استيرادها وبيعها على هذا السعر. إلّا أنّ الشّركات المستوردة لم تحصل حتّى اليوم على أيّ تأكيد أو توضيحٍ حول سعر الصّرف الذي سيُعتمد لدعم الأدوية الّتي ستدخل لبنان من بعد تاريخ ١ شباط ٢٠٢٣. 
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بناء عليه، تطلب نقابة مستوردي الأدوية من السّلطات المعنيّة اتّخاذ القرار المتعلّق بسعر الصّرف الذي سيتمّ اعتماده لدعم الأدوية مستقبلًا في أسرع وقت ممكن، لأنّ أيّ تأخير سيؤدّي بدوره إلى تأخير وصول شحنات الأدوية القادمة إلى لبنان. وهذا الأمر سوف يهدّد تلبية احتياجات المرضى اللبنانيين، وسيترتّب عنه حكما تداعيات سلبيّة وخطيرة على واقع القطاع الصّيدلانيّ والدّوائيّ المأزوم أصلا".  
 
 


 

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