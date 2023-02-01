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لبنان

قوى الأمن تُداهم صرافين غير شرعيين

Lebanon 24
01-02-2023 | 05:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من قوى الامن الداخلي تداهم صرافين غير شرعيين في مدينة بعلبك.
 
وعُلم أنّه تمّ توقيف ح.ع وم.ش.
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