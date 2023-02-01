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لبنان

إحذروا طريق ضهر البيدر... هذا ما يجري هناك حاليّاً

Lebanon 24
01-02-2023 | 05:43
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أفادت غرفة "التحكم المروري" أنّ طريق ضهر البيدر مقطوع بسبب إنزلاق  بعض المركبات، وأشارت إلى أنّ العمل جار على المعالجة.
 
 
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ضهر البيدر

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